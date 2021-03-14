هل تستطيع الصين اختراق شبكة أمريكا الكهربائية؟

جلبت العاصفة الشتوية الأخيرة، التي حطمت شبكة الكهرباء في «تكساس»، معاناة لا توصف لعشرات الملايين داخل الولاية، وهذه الكارثة ليست سوى طعم صغير للمعاناة المحتملة التي يمكن أن يعانيها مئات الملايين بسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي تسببه عمدا معدات مستوردة داخل الشبكة نفسها.

فإحدى الطرق التي تعتزم بكين شن حرب حديثة عليها هي من خلال ما تسميه «حرب تدمير النظام»، التي تقوم على الاشتباك مع الخصم من خلال نشر الحرب الإلكترونية المتطورة، والفضاء المضاد، والقدرات الإلكترونية، لتعطيل ما يعرف بشبكات C4ISR (القيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع).

من المرجح أن تنشأ الهجمات في أثناء الأزمات، حيث يتصور التخطيط العسكري الصيني شن هجمات إلكترونية مبكرة على شبكات الطاقة الكهربائية حول منشآت الدفاع الأمريكية المهمة، لمنع نشر القوات العسكرية وإثارة اضطرابات داخلية واسعة النطاق.

هجمات كهرومغناطيسية

إدراكا لهذا التهديد، أصدرت إدارة ترمب الأمر التنفيذي 13929، الذي أعلن حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بشبكة الكهرباء في البلاد، وحظر اقتناء أو تركيب «أي معدات كهربائية ذات طاقة مجمعة تم تصميمها أو تطويرها أو تصنيعها أو توفيرها من قبل أشخاص أو يملكها أو يسيطر عليها الخصوم الأجانب».

فـ«الأبواب الخلفية» السرية في المحولات والمولدات المستوردة من أعداء أمريكا مثل الصين وروسيا يمكن أن تمكن تلك الدول من إغلاق الشبكة الكهربائية الوطنية بأكملها، مما يلقي بالبلد بأكمله في حالة من الفوضى.

في العام الماضي، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المسؤولين الأمريكيين استولوا على محول صيني الصنع، يشتبهون بأن له قدرات سرية، يمكن أن تسمح لخصوم بعيدين بمراقبته أو حتى تعطيله.

وقال خبير الأمن السيبراني جوزيف فايس للصحيفة إن المسؤولين وجدوا «إلكترونيات لا ينبغي أن تكون جزءا من المحول (أي الأبواب الخلفية للأجهزة) التي يمكن أن تسمح سرا للصينيين بالتحكم الفعال في المحولات».

وأضاف «فايس»: في 2001، تم اكتشاف محاولة الصين لاختراق شبكة أمريكية في كاليفورنيا.

أجهزة الاستشعار

قد لا يكون فقدان السيطرة على الشبكة من خلال الوصول إلى الكمبيوتر عن بُعد هو المشكلة الوحيدة، وفقا لمدير أمن البنية التحتية في مركز السياسة الأمنية وتحالف Secure the Grid لخبراء البنية التحتية للطاقة، لتومي والر، لكن القلق بشأن أجهزة الاستشعار والمشغلات ومحركات الأقراص المثبتة في المعدات المستوردة، حتى لو لم تكن متصلة بالإنترنت. ويلاحظ أن مثل هذه الأجهزة يمكن تصميمها لتخريب الشبكة عن طريق إرسال قراءات مزيفة.

ومن المفهوم على نطاق واسع أن الانهيار الكبير لشبكة الكهرباء يمكن أن يصبح الحدث الأكثر فتكا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يحرم عشرات الملايين من الأمريكيين من العناصر الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة، وأولئك الذين يعيشون في المدن الكبيرة سيكونون عرضة للخطر بشكل خاص.

لذلك، في حين أن تعليق الأمر التنفيذي هو لمدة 90 يوما فقط، يتساءل Wallers عن سبب تعليقه .

المعدات

عبرت صناعة الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة عن قلقها من أن الأمر التنفيذي يمكن أن يتدخل بشكل خطير في شراء المعدات المطلوبة، التي قد تستغرق وقتا طويلا لتصميمها وتصنيعها إذا تم قطع خطوط الإمداد التي تم إنشاؤها، وإن كانت محفوفة بالمخاطر.

وردت وزارة الطاقة (DOE) بأن الأمر كان «واحدا من عدة خطوات تم اتخاذها، لتقليص قدرة الخصوم الأجانب بشكل كبير على استهداف البنية التحتية الكهربائية الحيوية لدينا». وأشارت أيضا بشكل عام إلى أن الإجراء هو مجرد واحد من «نهج مرحلي» يعتمد على تقليل المخاطر.

وقالت الوزارة: «سنستمر في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية أمن وسلامة وموثوقية المعدات الكهربائية لنظام الطاقة السائبة المستخدمة في الولايات المتحدة مع احتمال حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد نتيجة اتخاذ أي إجراءات من هذا القبيل».

وقد نص أمر الحظر على أن المحول الصيني الصنع، الذي يبلغ وزنه 250 طنا، والذي تم ضبطه العام الماضي، كان له «مبرر عسكري لقدراته التعطيلية»، وكان «يستهدف الأنظمة التشغيلية التي يمكن تقويضها كطريقة لإضعاف قدرات الخصم أو لإجبار الخصم على اتخاذ قرار - صنع الإرادة السياسية».