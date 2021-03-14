388 ألف قتيل خلال عشر سنوات في سورية

وأحصى المرصد مقتل 388.652 شخصا منذ انطلاقة الثورة السورية في 15 مارس 2011 حتى فجر الأحد.
وأفاد أن بينهم 117.388 مدنيا، ضمنهم أكثر من 22 ألف طفل. وتم قتل غالبية المدنيين جراء هجمات النظام السوري والميليشيات الموالية له.
معتقلو النظام
وكان المرصد أحصى في آخر حصيلة نشرها في نهاية ديسمبر مقتل أكثر من 387 ألف قتيل. وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس أن العام العاشر من الحرب سجّل حصيلة القتلى الأدنى منذ اندلاع النزاع.
وتراجعت حدة المعارك خلال السنة الماضية تحديدا في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب سورية، مع دخول وقف لإطلاق النار حيّز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي، ومن ثم في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ومن بين القتلى المدنيين، قضى أكثر من 16 ألفا في معتقلات النظام وسجونه، ممن تمكن المرصد من توثيق مقتلهم.
ولا تشمل الحصيلة الإجمالية للقتلى نحو 88 ألف شخص، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، إلا أن المرصد لم يتمكن من توثيق كل حالة على حدة.
ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين لدى أطراف النزاع كافة مجهولا.
دعم إيران
بفضل دعم عسكري حاسم من حليفيها إيران ثم روسيا، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما يعاني السوريون من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة مع نضوب موارد الدولة وانهيار قيمة العملة المحلية، في ظل عقوبات اقتصادية غربية.
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