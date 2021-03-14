قصف مجهول يستهدف مدينة أوباري

أفاد مصدر أمني ليبي، بأن طيرانا مجهولا شن ضربات جوية استهدفت أماكن متفرقة من مدينة أوباري جنوب ليبيا. ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عبر حسابها على «تويتر» اليوم عن المصدر قوله، إن الضربات تركزت في حي الشارب وجبل تيندا وضواحي مشروع برجوج، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا حتى الآن. ولم تعرف بعد تفاصيل الغارة الجوية أو هوية الطيران الحربي الذي نفذها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



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