أندرابي: القوات الأفغانية يمكنها الصمود

ذكر وزير الداخلية الأفغاني، أن قوات الأمن الأفغانية يمكنها الصمود حتى لو انسحبت القوات الأمريكية، متحديا تحذيرا من الولايات المتحدة يتوقع أن يؤدي الانسحاب إلى مكاسب إقليمية سريعة لطالبان. كانت تصريحات مسعود أندرابي في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس أول رد فعل حكومي على تحذير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الصادر في رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني في نهاية الأسبوع الماضي. وقال بلينكين في رسالته للضغط على غني لتكثيف الجهود لإحلال السلام مع طالبان، «إنني قلق من أن الوضع الأمني ​​سيزداد سوءا وأن طالبان قد تحقق مكاسب إقليمية سريعة» بعد انسحاب الجيش الأمريكي. وقال أندرابي، إن قوات الأمن الوطني الأفغانية قد تحتفظ بأراض، لكنها ستتحمل على الأرجح خسائر فادحة في محاولة إقامة نقاط تفتيش بعيدة دون دعم جوي أمريكي. وقال إن «قوات الأمن الأفغانية قادرة بشكل كامل على الدفاع عن العاصمة والمدن والأراضي التي نتواجد فيها الآن.. نعتقد أن قوات الأمن الأفغانية أثبتت هذا العام لطالبان أنها لن تكون قادرة على كسب الأراضي». وبينما لم تهاجم طالبان القوات الأمريكية أو قوات الناتو كشرط للاتفاق، واجهت قوات الأمن الوطني الأفغانية بعض الهجمات العنيفة.



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