25 طنا من التمور هدية المملكة لألبانيا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية ألبانيا، المتضمنة 25 طناً من التمور. وقام بتسليم المساعدات بالنيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، لرئيس المشيخة الإسلامية بويار سباهيو، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة تيرانا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

خدمات للاجئين الفلسطينيين

واصل المركز تقديم الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. حيث قدم المركز الخدمات الصحية لـ 4,340 مريضًا ممن يحتاجون إلى التدخلات المنفذة للحياة وعلاج السرطان، بالإضافة إلى توفير الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة، بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان «الأونروا». ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف بيئات اللجوء.

نزع 1632 لغما

تمكّن مشروع «مسام» التابع للمركز خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2021 من انتزاع 1632 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 223.830 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية. وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 45 لغمًا مضادًا للأفراد، و367 لغمًا مضادًا للدبابات، و1215 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة. حيث نُزع من محافظة عدن 557 ذخيرة غير متفجرة، و151 لغمًا مضادًا للدبابات. وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق «مسام» من إزالة 28 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 6 ذخائر غير متفجرة و 5 عبوات ناسفة. وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 5 ذخائر غير متفجرة، و7 ألغام مضادة للدبابات.

كما تم نزع 147 ذخيرة غير متفجرة، و24 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 340 ذخيرة غير متفجرة في مأرب.

وفي محافظة شبوة نجح فريق «مسام» في نزع 18 لغمًا مضادًا للأفراد، و145 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، إضافة إلى ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية، نزع لغمين مضادين للأفراد و 3 ذخائر غير متفجرة، وفي مديرية المخا تم نزع 8 ألغام مضادة للأفراد و 23 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى لغم واحد مضاد للأفراد، و36 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية موزع، إلى جانب 14 لغما مضادًا للأفراد و 98 لغمًا مضادًا للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع «مسام» إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.