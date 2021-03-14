غضب بريطاني من توجيه إيران تهما جديدة لراتكليف

ذكر المحامي حجة كرماني، أن موكلته موظفة الإغاثة البريطانية - الإيرانية، نازانين زاغاري راتكليف، حوكمت بتهمة جديدة هي نشر «دعاية ضد النظام» في محكمة الثورة الإيرانية الأحد، وذلك بعد أسبوع من إتمامها عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن المحاكمة الثانية «غير مقبولة» ودعا إيران إلى السماح لزاغاري راتكليف بالعودة إلى بريطانيا. وقال إن إيران عرضتها «لمحنة قاسية ومخزية». حيث اعتقلت راتكليف، في أبريل 2016 وأدينت لاحقًا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

ونفت عائلتها والمؤسسة الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن شركة طومسون رويترز الإعلامية وفرعها الإخباري رويترز الاتهام. تتعلق تهمة الدعاية بمشاركتها المزعومة في تجمع حاشد أمام السفارة الإيرانية في لندن في عام 2009 وإجراء مقابلة مع قناة بي بي سي التلفزيونية الفارسية في نفس الوقت، وفقًا لمحاميها. وبعد المحاكمة، قال كرماني إنه يتوقع صدور الحكم في غضون الأسبوع المقبل.