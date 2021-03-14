غضب بريطاني من توجيه إيران تهما جديدة لراتكليف

ونفت عائلتها والمؤسسة الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن شركة طومسون رويترز الإعلامية وفرعها الإخباري رويترز الاتهام. تتعلق تهمة الدعاية بمشاركتها المزعومة في تجمع حاشد أمام السفارة الإيرانية في لندن في عام 2009 وإجراء مقابلة مع قناة بي بي سي التلفزيونية الفارسية في نفس الوقت، وفقًا لمحاميها. وبعد المحاكمة، قال كرماني إنه يتوقع صدور الحكم في غضون الأسبوع المقبل.
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