مصر تُعرب عن خالص تعازيها في وفاة مرضى بمستشفى السلط بالأردن



ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت مصر، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها للأردن في وفاة مرضى بمستشفى السلط بالمملكة.

وقال بيان اصدره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): «تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وعميق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حكومةً وشعباً ولذوي المتوفين، إثر الحادث الذي وقع في مستشفى السلط بمحافظة البلقاء، وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين».

وكشف وزير الصحة الأردني المكلف مازن الفراية عن أن عدد وفيات الأمس بكورونا في مستشفى السلط تسعة، بينهم ستة أثناء انقطاع الأكسجين.