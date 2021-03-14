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روسيا تسجل 10083 إصابة جديدة بـ«كورونا»

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ابوظبي - سيف اليزيد -  شهدت حصيلة الإصابات بفيروس المستجد «كوفيد-19» في روسيا ارتفاعاً خلال الساعات الـ24 الماضية بتجاوزها عتبة الـ10 آلاف إصابة، وذلك لأول مرة منذ ستة أيام.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي عن تسجيل 10083 إصابة جديدة مقارنة بـ 9908 إصابات في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و390 ألفاً و608 إصابات، بالإضافة إلى تسجيل 395 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل ارتفاعاً بأعداد الوفيات «مقابل 475 وفاة أمس»، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 92090 حالة، وشفاء 9232 شخصا ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى ثلاثة ملايين و995 ألفا و129 شخصاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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