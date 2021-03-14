اليمن.. مقتل 3 أطفال بقصف صاروخي حوثي على مدرسة في تعز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 20 ثانية

أعلنت مصادر يمنية عن مقتل 3 أطفال، جراء استهداف ميليشيات الحوثي لمدرسة في مدينة تعز اليمنية، مشيرةً إلى أن الأطفال الثلاثة هم شقيقين وأحد أقربائهم، لافتةً إلى أن المدرسة تقع في منطقة الكدحة وتعرضت لقصف صاروخي من قبل الميلشيات.

تزامناً ذكرت وسائل إعلام محلية أن قصف المدرسة أسفر عن سقوط 15 شخصاً بين قتيلٍ وجريح، مبينةً أن الأطفال الثلاثة القتلى كانوا يتواجدون بالقرب من موقع الانفجار، حيث يعملون برعي الأغنام والمواشي في محيط المدرسة.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية اليمنية، على التصعيد الحوثي ضد المدنيين، معتبرةً أنه بمثابة رد من الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، على المقترحات الأمريكية للحل في اليمن.

وأضافت الخارجية في بيانٍ صادرٍ عنها: “جماعة الحوثي قابلت دعوات الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة”.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، “جو بايدن” قد دعت إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بعيداً عن الحرب والحلول العسكرية، متخذةً قرار بإلغاء العقوبات، التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، “دونالد ترامب”، على ميليشيات الحوثي، قبل أن تعود وتفرض عقوبات جديدة على قياديين في الميليشيات الحوثية، بسبب دورهم في ترسيخ الأزمة اليمنية واشتداد الأعمال القتالية، على حد وصف الخارجية الأمريكية.