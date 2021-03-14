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إصابة موظفين في السفارة الصينية في ميانمار خلال هجوم على مصانع يانغون

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

قوات الأمن في ميانمار

أعلنت سفارة الصين في ميانمار أن العديد من الموظفين الصينيين أصيبوا وحوصروا عندما تعرضت مصانع في حي هلاينغثايا في يانغون للنهب والتخريب، دون تقديم تفاصيل عن الإصابات.

وجاء في بيان على صفحة السفارة على “فيسبوك”، أن السفارة طلبت ضمانات أمنية على وجه السرعة، واصفة الوضع بأنه “خطير للغاية”، وأضافت أنه تم تحذير المواطنين الصينيين في ميانمار.

وأشارت إلى أن بعض مصانع الشركات الصينية تعرضت للنهب والتخريب في الهجوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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