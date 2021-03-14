بريطانية-إيرانية تمثل أمام القضاء بتهم جديدة عقب انتهاء عقوبة أولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتمل أن تضطر البريطانية ـ الإيرانية نازانين زاجاري راتكليف للانتظار لمدة أسبوع قبل سماع حكم يصدر في طهران بحقها فيما يتعلق بتهمة جديدة هي «الدعاية ضد إيران»، حسبما أفادت النائبة البرلمانية البريطانية التي تمثل دائرتها.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أكملت المرأة، وهي أم لطفل، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في وقت سابق من هذا الشهر في طهران بتهم التجسس التي وجهتها ضدها السلطات الإيرانية، وذلك بعد أن قضت آخر هذه السنوات الخمس قيد الإقامة الجبرية بسبب الوباء.

وقالت البرلمانية المنتمية لحزب العمال توليب صديق إن المرأة عادت إلى المحكمة أمس حيث حوكمت بتهم جديدة تتعلق بـ»الدعاية ضد إيران».

وربط بعض المراقبين قضية السيدة زاجاري راتكليف بديون طويلة الأمد تقول إيران إن بريطانيا مدينة لها بها.

وكتبت صديق، النائبة عن هامبستيد وكلبورن، على تويتر «أستطيع أن أؤكد أن نازانين مثلت أمام المحكمة هذا الصباح وحوكمت بتهم جديدة هي الدعاية ضد إيران».

وأضافت أنه «لم يصدر حكم، لكن لا بد أنه سوف يصدر في غضون أسبوع».