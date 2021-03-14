شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة البوليفية تطلب السجن 6 أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاباز - أ ف ب

طلبت النيابة البوليفية، الأحد، fالسجن 6 أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز إضافة إلى وزيرين من حكومتها، بعدما أوقفوا السبت في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على الرئيس السابق إيفو موراليس عام 2019. ووقع ثلاثة مدّعين هذا القرار الاتهامي، وطالبوا بتطبيق «تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي لمدة ستة أشهر» في سجون لاباز، بحسب ما جاء في هذا المستند. وجانين أنييز موقوفة منذ يوم السبت في مركز للشرطة.

وبثّ التلفزيون البوليفي مشاهد تُظهر الرئيسة السابقة لدى وصولها إلى مطار إيل إلتو في لاباز، بحضور وزير الداخلية وعدد من الشرطة. ووصفت اعتقالها بأنه «غير قانوني» أمام الصحافة. على مواقع التواصل الاجتماعي، ندّدت الرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد وهي محافظة تولت رئاسة بوليفيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حتى الشهر نفسه من عام 2020، بـ«عمل تعسفي واضطهاد سياسي». واعتقل أيضاً وزيران في حكومتها هما: وزير الطاقة السابق رودريغو غوزمان، ووزير العدل السابق ألفارو كويمبرا.