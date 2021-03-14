شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزيرة العمل الفرنسية بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس – رويترز

قالت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وإنها ستواصل عملها.

وأوضحت بورن (59 عاماً) عبر «تويتر» إنها بصحة جيدة على الرغم من ظهور بعض الأعراض عليها. وتابعت «بعد التأكد من إصابتي بكوفيد-19، سأواصل الاطلاع بمسؤولياتي عن بعد».

وبورن هي أحدث مسؤول فرنسي كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.

وتكافح الحكومة الفرنسية لاحتواء الفيروس لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد فرض عزل عام جديد على مستوى البلاد وفضلت فرض إجراءات عزل عام محلية في عطلات نهاية الأسبوع ببعض المناطق إلى جانب تشديد القيود.