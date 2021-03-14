شكرا لقرائتكم خبر عن الارتفاع الهستيري للدولار أمام الليرة يفاقم أزمة لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”:

تواصل الليرة اللبنانية انهيارها وسط الاشتباك السياسي التراجيدي القائم والخلاف المستحكم حول تشكيل الحكومة، ما ساهم في الارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار الأمريكي، الذي أصبح لا سقف له، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه في الأسبوع الجديد، إذا ما صحّت المعلومات أن هناك من دخل بقوة على سوق شراء الدولار وبأسعار خيالية، في وقت أكد فيه البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته، أمس الأحد، أنه لا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي في لبنان.

والأحد، واصلت الليرة اللبنانية انهيارها السريع في السوق السوداء، لتصل إلى منحدر قياسي جديد عند 12300 ليرة للدولار الأمريكي، أي بنسبة تراجع تصل إلى نحو 90% مقابل سعرها الرسمي البالغ 1507 ليرات مقابل الدولار. ووصفت مصادر مطلعة الوضع الاقتصادي والمالي بالخطير والمأساوي، وسيؤدي إلى انهيار لبنان في وقت ليس ببعيد إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، في ضوء ما يصدر بين الحين والآخر من قبل بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال من أخبار والتلميح إلى العتمة، وزيادة أسعار المحروقات والطحين وغيرها من المواد الاستهلاكية التي أصبحت 10 أضعاف سعرها الأصلي، وما شهده لبنان من تهافت على المحال والسوبر ماركت بسبب الارتفاع الجنوني في سعر الدولار خير مثال على قلق اللبنانيين وخوفهم من الآتي، وهو أمر لم تشهد الدول التي عاشت ظروفاً مشابهة للوضع اللبناني له مثيلاً.

أزمة مستمرة

وتوقعت المصادر استمرار الأزمة المعيشية والاقتصادية في الفترة المقبلة مع غياب الحل، بعد أن تحوّلت إلى أزمة سياسية عنوانها رفض كل الأفكار لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الخناق سيشتد على رقاب اللبنانيين الذين تحوّلوا إلى ضحايا لهذا الرفض الذي لم تنته فصوله بعد، إذ لا تزال الأمور على حالها حكومياً، وليس هناك من جديد حتى الساعة. وأشار متعاملون في السوق السوداء، التي يطغى عليها الفوضى والتخبط في غياب كامل للسلطة، إلى أن الليرة مرشحة لمزيد من الانخفاض في الأيام المقبلة، في ظل غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة؛ ما سيزيد من معاناة المواطنين جراء غلاء المعيشة والأسعار.

إلى ذلك، غرّد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: إن «14 مارس/ آذار مشروع وطن وتحرر ومصالحة، زرع في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية وسياسية وحضارية لن تتمكن من محوها ارتدادات المتغيرات الإقليمية، ولا السياسات العبثية التي تعمل على العودة بلبنان إلى زمن الاستنفارات الطائفية».



الجيش من الشعب

من جهة أخرى، أكد البطريرك بشارة الراعي أنه يتفهم تذمر المؤسسة العسكرية من الوضع المعيشي، «فالجيش من الشعب ولا يجوز وضعه في مواجهة شعبه وإهمال احتياجاته، ولا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه»، وفق تعبيره. وشدد الراعي على أنه لا يحق لأحد أن يجعل الجيش الوطني اللبناني «جيشاً للسلطة»، ولا أن يحوله إلى «جيش التدابير القمعية». والجيش بكل مقوماته هو رمز الوحدة الوطنية ومحققها. بالمحافظة عليه، نحافظ على الوطن وسيادته وحياده الإيجابي، وعلى الثقة بين أطيافه، والولاء له دون سواه». وأطلق الراعي صرخة في وجه المسؤولين، مؤكداً أن «السلطة مؤتمنة على المال العام ومرافق الدولة ومرافئها، وعلى تنظيم مؤسساتها الدستورية وأجهزتها وإداراتها العامة، وعلى تعزيز ميادين الاقتصاد والاجتماع والتشريع والثقافة، وعلى إجراء اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري مع الدول، وعلى تحقيق آمال أبناء الوطن وحقوقهم الأساسية، بتجرد عن كل مصلحة شخصية أو فئوية». ودعا الراعي أهل الثورة إلى احترام حق المواطنين في التنقل من أجل تلبية حاجاتهم، وإلى تجنب قطع الطرق العامة، واستبدالها بتظاهرات منظمة في الساحات العامة يعبرون فيها عن مطالبهم المحقة، وفقاً للأصول القانونية والحضارية. إنهم بذلك يتجنبون أي صدام مع الجيش والقوى الأمنية، ويقفون سداً منيعاً بوجه المتسللين المخربين».