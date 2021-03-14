شكرا لقرائتكم خبر عن ايهياناتشو يسجل ثلاثية ويقود ليستر للفوز على شيفيلد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتسح ليستر سيتي ضيفه الجريح شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة بينها ثلاثية لمهاجمه النيجيري الدولي كيليتشي ايهياناتشو الأحد، في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم. وخاض شيفيلد يونايتد أول مباراة رسمية بعد رحيل مدربه كريس وايلدر بالتراضي، فحلّ بدلاً منه بصورة مؤقتة بول هيكينجبوتوم.

وكان وايلدر صعد بشيفيلد يونايتد إلى الدرجة الممتازة الموسم الماضي وقاده لاحتلال المركز التاسع، بعد أن نافس على مقعد أوروبي في مطلع الموسم، لكن أداء الفريق تراجع بقوة هذا الموسم وباتت عودته إلى المستوى الثاني مسألة وقت ليس إلا.

وفرض ايهياناتشو نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية، وافتتح رصيده بعد تمريرة متقنة من هداف الفريق جيمي فاردي ليتابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (38). وأجهز ليستر على ضيفه في الشوط الثاني بتسجيله أربعة أهداف: حمل الثاني توقيع الإسباني ايوزي بيريس (64) وسرعان ما أضاف النيجيري هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه بتمريرة جديدة من فاردي (69)، قبل أن يكمل الهاتريك بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة (78).

واختتم مدافع شيفيلد الويلزي ايثان امبادو مهرجان الأهداف، عندما حول كرة فاردي العرضية خطأ داخل شباك فريقه (80).