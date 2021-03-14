شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكفورت يتعادل من لايبزيغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدى أينتراخت فرانكفورت، الساعي إلى احتلال مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خدمة جليلة لبايرن ميونيخ المتصدر، بانتزاعه التعادل من مضيفه لايبزيغ صاحب المركز الثاني، في حين واصل باير ليفركوزن تقهقره في الآونة الأخيرة.

وبات رصيد لايبزيغ 54 نقطة، متخلفاً بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ، في حين رفع فرانكفورت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع متقدماً بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، ليعزز من آماله في المشاركة في دوري الأبطال بفورمته الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، علماً بأنه حل وصيفاً لريال مدريد الإسباني في نسخة 1960 من كأس الأندية الأبطال.

ونجح فرانكفورت بالتالي في وقف سلسلة من 6 انتصارات توالياً للايبزيغ الذي يقوده المدرب الشاب يوليان ناغلسمان.

وكان بايرن ميونيخ تغلّب على فيردر بريمن 3-1 في مباراة شهدت معادلة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لرقم كلاوس فيشر كأفضل ثاني الهدافين في تاريخ البوندسليغا مع 268 هدفاً.

وعلق المدير الرياضي في لايبزيغ ماركوس كروشه على نتيجة فريقه بقوله: كنا الطرف الأفضل على مدار الدقائق التسعين وحصلنا على أكبر عدد من الفرص وسددنا العديد من الكرات باتجاه المرمى لكننا واجهنا حارساً رائعاً.