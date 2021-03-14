شكرا لقرائتكم خبر عن ميدفيديف يتوج بلقب بطولة مارسيليا للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الروسي دانييل ميدفيديف لقب بطولة مرسيليا الفرنسية الدولية للتنس بفوزه على الفرنسي بيار هوغ هوبير 6-4 و6-7 (4-7) و6-4 في المباراة النهائية الأحد.

وسدد الروسي الذي بلغ نهائي بطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي، 13 إرسالاً ساحقاً في طريقه لإحراز لقبه العاشر في مسيرته.

وسيترقي ميدفيديف إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين على حساب الاسباني رافايل نادال ووراء المتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبات ميدفيديف أول لاعب من خارج الرباعي الكبير (ديوكوفيتيش، نادال، السويري روجيه فيدرر والبريطاني اندي مواري) يصعد إلى المركز الثاني بعد الاسترالي ليتون هيويت في يوليو 2005.