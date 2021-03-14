شكرا لقرائتكم خبر عن مُحاجّة بناءة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفلسفة ليست موضوعاً يثار على مواقع التواصل فحسب، وإنما رؤية يمكن أن تساعدك في استخدام هذه المنصات على نحو أفضل، فأستاذ الفلسفة في جامعة ديكين الأسترالية، والمصنفة من أفضل جامعات العالم، باتريك ستوكس، يقدم نصائحه كي تعقد نقاشاً مفيداً مع الغرباء على مواقع الإنترنت.

هنا، الإعلامية الأمريكية راشيل هانت مراسلة راديو ABC في ملبورن، كشفت لستوكس أنها تستهلك الكثير من الطاقة في الجدال على مواقع التواصل وغيرها من الناس يقضون ساعات طويلة من وقتهم في الجدال مع الآخرين عبر الإنترنت، والكثير منهم لا يفعل ذلك على نحو جيد، فما الحل ؟

يجيب ستوكس بقوله : « التواصل السريع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook وTwitter ليست بالضرورة أفضل طريقة لإجراء مناقشة، من ثم يتطلب من المرء أن يأخذ وقته الكافي في التفكير، ولتكن أول الأفكار التي ترد إليه « لست بحاجة للرد على الفور»، متذكراً أنه يتجادل مع شخص حقيقي حتى لو كانت صورة ملفه الشخصي عبارة عن كلب كرتوني « فلا داعي للتجاوز أو للتفلظ بشيء مزعج ».

من المهم عند الدخول في نقاش عبر الإنترنت أن تتذكر الفرق بين الجدل والمُحاجّة، فإبداء رأيك لا يكفي، إنما يجب أن تكون قادراً على دعمه بحجة متماسكة.

ويؤكد ستوكس أن هناك شيئاً واحداً يقوله لطلابه «انظروا، لا يحق لك إبداء رأيك في هذه الغرفة، يحق لك الحصول على ما يمكنك دعمه، وما يمكنك المجادلة بشأنه» ، وفي سبيل دعم الحجج عليك فحص حجتك أولاً والتأكد من صحة أساسها.

واعتقاداً في أن المُحاجّة «صراع»، يشير المحاضر في جامعة ديكين إلى ضرورة أن « تعرف خصمك »، وفهم موقفه بما في ذلك أية تفنيدات لحجتك، الأمر الذي يعني الاستماع إلى الشخص الآخر، والتفكير في اعتراضاته على محمل الجد لربما صارت بوابة لتقوية حجتك، هذا يعني أيضاً أن تكون منفتحاً على تغيير مركزك عندما تجد نفسك غير قادر على الدفاع عنه.