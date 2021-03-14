شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يتفوق على سوسييداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت آمال ريال سوسييداد باحتلال مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لضربة قوية، بخسارته أمام مضيفه غرناطة صفر-1 الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم. ووضع غرناطة حداً لسبع مباريات توالياً لم يخسر فيها الفريق الباسكي محلياً، ليبقى الأخير خامساً متخلفاً بفارق 3 نقاط عن أشبيلية الرابع لكن الأول لعب مباراتين أكثر. في المقابل، صعد غرناطة إلى المركز الثامن بفضل هدف المباراة الوحيد الذي سجله مدافعه خيرمان سانشيس في الدقيقة 52.