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غرناطة يتفوق على سوسييداد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت آمال ريال سوسييداد باحتلال مركز مؤهل الى الموسم المقبل لضربة قوية، بخسارته أمام مضيفه غرناطة صفر-1 الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم. ووضع غرناطة حداً لسبع مباريات توالياً لم يخسر فيها الفريق الباسكي محلياً، ليبقى الأخير خامساً متخلفاً بفارق 3 نقاط عن أشبيلية الرابع لكن الأول لعب مباراتين أكثر. في المقابل، صعد غرناطة إلى المركز الثامن بفضل هدف المباراة الوحيد الذي سجله مدافعه خيرمان سانشيس في الدقيقة 52.

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MO Nasa

MO Nasa

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