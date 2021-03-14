شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة تواجه لغز مواقع التواصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العلاقة بين الثقافة ومواقع التواصل تبدو ملغزة إلى حد كبير، فهل تعمل هذه المواقع من خلال أدواتها وقدرتها في التأثير على نشر الثقافة، أم أنها تهبط بالذائقة ولا تروج إلا لكل ما هو سطحي وهامشي؟، البعض يذهب في تعاطيه مع السؤال إلى دور إيجابي متوقع للتكنولوجيا الحديثة، فالثقافة باتت للجميع ولم تعد تسكن في برج عال منعزل عن البشر، والبعض الآخر يؤكد العكس تماماً، فهذه المواقع أثرت بالسلب على الشعر والمسرح والفكر، وإن كانت لعبت دوراً مهماً في السرد، كما يقال، فإنها لم تنتج إلا خواطر لا قيمة لها، ولكن إذا نظرنا إلى القضية من منظور مختلف، سنجد أن الثقافة لم تكن في أحسن أحوالها عند لحظة انتشار هذه المواقع.

في هذا الملف من «الخليج الثقافي» طرحنا السؤال حول تلك العلاقة بين الثقافة ومواقع التواصل، بحثاً عن إجابات تثير الراكد وتحفز الذهن علّنا نقترب من أطروحات تحل لنا تلك الأحجية.