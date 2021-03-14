الجامعة العربية تهنئ الشيخة فاطمة بيوم الطفل الإماراتي

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

هنأت جامعة الدول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات.. أم الإنسانية"، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.



وقالت الجامعة في بيان أصدرته اليوم إن يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية هامة لرصد الانجازات والمكاسب التي حققها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات والتي ساهمت في تعزيز حماية وحقوق الأطفال على كافة الاصعدة.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي يؤكد الإرادة السامية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتعزيز قضايا الطفولة على المستوي الوطني، وعلامة مضيئة في مسيرة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي قدم تاريخاً مشرفا كان ولايزال محل اعتزاز وتقدير.

وأثنت جامعة الدول العربية على الجهود المبذولة في دولة الإمارات للارتقاء بقضايا الطفولة على المستوى الوطني والإقليمي، كما أشادت بترحيب الإمارات باستضافة أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الطفولة العربية لعام 2021 والتي تعد إضافة لبصمات الإمارات الراسخة نحو الارتقاء بوضع الأطفال في المنطقة العربية.

وأعربت الجامعة العربية عن تقديرها لجهود الإمارات، متمنية أن تكلل بالنجاح المتواصل لما فيه خير الطفولة العربية في كل بقاع الوطن العربي.