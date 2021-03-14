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الشرطة الهولندية تستخدم خراطيم المياه ونشرت عناصر أمن لتفريق محتجين مناهضين للحكومة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

استخدمت الشرطة الهولندية خراطيم المياه ونشرت عناصر أمن لتفريق محتجين مناهضين للحكومة خرجوا في لاهاي الأحد، عشية انطلاق عملية تصويت تستمر لثلاثة أيام في الانتخابات التشريعية.

وشاهد مراسلو فرانس برس مئات المتظاهرين الذين تجمّعوا في حديقة ضد رئيس الوزراء مارك روتي وسياساته الهادفة لمكافحة تفشي فيروس .

وتدخلت الشرطة بعدما رفض بعض المحتجين مغادرة المكان لدى انتهاء التظاهرة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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