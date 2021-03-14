الصحة العالمية تدعو لزيادة تمويل برنامج مكافحة انتشار كورونا.. وطفرة جديدة بالفلبين

■ أكثر من 426 ألف إصابة فـي الإمارات

■ الصحة العراقية تجيز 3 لقاحات ضد كورونا

■ فلسطين تعلن إغلاقا شاملا 5 أيام

■ الإيطاليون إلى الحدائق وصالات تصفيف الشعر قبل الإغلاق

■ أستراليا وسنغافورة تبحثان تفعيل فقاعة السفر

■ الهند تسجل أكبر قفزة فـي الإصابات لهذا العام

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن برنامج مكافحة فيروس كورونا يحتاج إلى تمويل بقيمة 22.1 مليار دولار. ووفقا له، نشرت المنظمة استراتيجية وميزانية جديدين للمشروع لعام 2021، وقال جيبريسوس: “في الوقت الحالي، تم تخصيص برنامج ACT-Accelerator مبلغ 11 مليار دولار، لكننا ما زلنا نواجه فجوة تمويلية قدرها 22.1 مليار دولار.. نحث البلدان على زيادة التمويل للبرنامج باعتباره أفضل استثمار في التعافي العالمي”. وأضاف جيبريسوس أنه: “كلما طالت فجوة التمويل، سيصعب استيعابها”، مشيرا إلى أن “هذا مجرد جزء بسيط من أكثر من 13 تريليون دولار، المبلغ الذي يقدر صندوق النقد الدولي، أن البلدان ذات الدخل المرتفع أنفقته على التحفيز المالي”. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا حسبما نقلت وسائل إعلام. ووفقا للوزارة، تم اكتشاف متغير كورونا بعد أن تتبعت السلطات الصحية 85 حالة إصابة بفيروس كورونا وحللتها، حيث أظهرت “مجموعة فريدة من الطفرات”. وقالت آنا أونج ليم، عضو المجموعة الاستشارية الفنية في وزارة الصحة في إحاطة عبر الإنترنت: “كنا ننتظر العلماء لإعلامنا بما إذا كان هذا فريدا بالنسبة للفلبين أم اكتشف بالفعل في بلدان أخرى، لقد عادوا إلينا وأخبرونا بأنه حقا متغير جديد” حسبما نقلت “سي إن إن الفلبين”. وفقا لوزارة الصحة، سمي المتغير الجديد للفيروس التاجي “P.3”، وسُجلت 98 حالة مرتبطة به في جميع أنحاء الفلبين حتى الآن. ومع ذلك، فإن السلطات بحاجة إلى مزيد من المعلومات حوله لتقييم مخاطر العدوى والوفاة، يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 120 مليونا، و28 ألفا و117 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الفيروس 2 مليون و685 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 7 حالات وفاة و1992 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 426 ألفا و397 حالة.

إلى ذلك، صرح نائب في البرلمان العراقي أن اللجنة العلمية في وزارة الصحة والبيئة لانتقاء الأدوية والأمصال اجازت 3 أنواع من اللقاحات العالمية المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذكرت في بيان أن اللقاحات المسجلة هي لقاح “سينوفارم” الصيني، و”أسترازينيكا” البريطاني ولقاح “فايزر ـ بيونتيك” الأميركي الألماني. من جهتها أعلنت السلطة الفلسطينية فرض إغلاق شامل لجميع المحافظات بالضفة الغربية اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام. في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 88 حالة وفاة و 7593 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو مليون و 747 ألف حالة. من جهتهم هرع الإيطاليون إلى الحدائق وأماكن التسوق المركزية وصالات تصفيف الشعر قبل أن تعود معظم إيطاليا إلى الإغلاق الإثنين، لمحاولة الحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء. من جهة أخرى، قالت إيطاليا إنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80 % من سكانها ضد كوفيد19 بحلول سبتمبر من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية. في سياق متصل، أجرت أستراليا وسنغافورة محادثات بشأن السماح بسفر مواطني البلدين، الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، حسبما أفادت صحيفة “ذا إيدج” الأسترالية. ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة الأسترالي دان تيهان قوله إنه “من المقرر أن أسافر إلى سنغافورة في الأشهر المقبلة وسيكون هذا موضوعاً رئيسياً للمناقشات، حيث نسعى لاستكشاف فقاعة سفر مع سنغافورة”. في روسيا رجح مدير مركز “جماليا” العلمي الروسي ألكسندر جينتسبورج أن يصل عدد الحاصلين على لقاح كورونا في روسيا إلى ما بين 60 و70 بالمئة من السكان بحلول شهر نوفمبر المقبل.

آسيويا، أعلنت الهند تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد لهذا العام إذ رصدت 25320 حالة قبل يوم من فرض إجراءات عزل عام في ولاية ماهاراشترا غرب الهند والتي أصبحت بؤرة التفشي الجديد.