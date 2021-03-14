الكاظمي: شخصيات مثل السيستاني وبابا الفاتيكان تعزز قيم التلاحم

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم الأحد، نيافة الكاردينال لويس رافاييل ساكو بطريرك بابل للكلدان والوفد المرافق له".

وأعرب الكاردينال خلال اللقاء عن "عميق شكره وتقديره للجهود الحكومية التي أدت الى نجاح زيارة البابا فرانسيس الى العراق، وتجسد هذا النجاح بتعزيز مكانة العراق في المجتمع الدولي، فضلًا عن إسهامها في دعم قيم التعايش السلمي والاستقرار في البلاد".



وأثنى الكاظمي بحسب البيان على "جهود الكنيسة العراقية ودورها في التحضير لهذه الزيارة، وتحقيقها بأن تكون زيارة للعراق بأجمعه وليس لمسيحييه فقط".

وأضاف أن "النموذج الذي تقدمه شخصيات مثل سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني، وقداسة بابا الفاتيكان، إنما ترسم لنا طريق الأمل في المستقبل، وتعزز قيم التلاحم وتمنح السلم المجتمعي الثقة المستدامة".