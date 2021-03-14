ثالث دولة.. كوسوفو تفتتح سفارتها بمدينة القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت كوسوفو سفارة لها بمدينة القدس، اليوم الأحد، لتصبح الدولة الثالثة التي تفتتح سفارات بعد الولايات المتحدة الأمريكية وجواتيمالا.

ونشرت القائمة بأعمال السفير في إسرائيل اينيس دميري صورة لمدخل السفارة الجديدة وعليها لافتة السفارة وأمامها علما إسرائيل وكوسوفو.

وكتبت دميري: "لحظة فخر وتاريخية حقا للعلاقات بين إسرائيل وكوسوفو".

وأضافت: "افتتحت جمهورية كوسوفو رسميا اليوم سفارتها بالقدس، إن أعظم شرف في حياتي هو أن أحظى بهذه الفرصة لفتح السفارة وخدمة بلدي بفخر في إسرائيل".

وكانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والاتحاد الأوروبي قد طالبوا خلال الأشهر الماضية كوسوفو بعدم الإقدام على هذه الخطوة.





وجرى افتتاح السفارة بصمت ودون مشاركين بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جهتها، قالت وزارة خارجية كوسوفو في بيان تلقته ”الخليج 365” إن الخطوة جاءت: "بناء على اتفاق واشنطن الصادر في 4 سبتمبر/أيلول 2020، والذي ينص على الاعتراف المتبادل بين جمهورية كوسوفو ودولة إسرائيل وتعهد حكومة كوسوفو للحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية".

وأضافت: "وزارة الخارجية تعلمكم أن سفارة كوسوفو في دولة إسرائيل قد فتحت رسميا مقرها في القدس".

وتابعت: "ستلتزم سفارة جمهورية كوسوفو في القدس بقوة بتعزيز التعاون الثنائي وتعزيز الشخصية الدولية لدولة كوسوفو".

ولم يكن لكوسوفو سفارة في إسرائيل التي لم تعترف بها إلا في 4 سبتمبر/أسلول 2020.

وكانت الدول العربية والاتحاد الأوروبي دعت الدول إلى الامتناع عن نقل سفاراتها إلى القدس.