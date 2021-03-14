الأردن: توقيف مدير مستشفى و4 من مساعديه على خلفية وفاة 7 أشخاص إثر انقطاع الأوكسجين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن مصدر قضائي أردني الأحد أنه تم توقيف مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه وتوجيه تهمة "التسبب بوفاة" لهم، بعدما أدى انقطاع الأوكسجين إلى وفاة سبعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا. وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات قد أكد سابقا أنه تقدم باستقالته بعد الحادثة، واعتبر أنه يجب محاسبة المسؤولين وأنه هو يتحمل المسؤولية الأخلاقية.

أفاد مصدر قضائي أردني الأحد أن مدعي عام مدينة السلط شمال غرب عمان قرر توقيف مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه بتهمة "التسبب بوفاة" بعدما أدى انقطاع الأوكسجين إلى وفاة سبعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال نائب عام عمان حسن العبداللات إن "مدعي عام السَّلط، قرَّر أمس السبت توقيف خمسة مسؤولين في مستشفى السلط وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكررة سبع مرات". وتابع في بيان إن "المسؤولين الخمسة هم: مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى".

وأوضح العبداللات أن "المدعي العام قرَّر توقيف هؤلاء لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل"، مشيرا إلى أن "التحقيق ما زال جاريا ومستمرا لتحديد من ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم".

وتوفي سبعة مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي شمال (30 كلم شمال غرب عمان) السبت بعد انقطاع الأوكسجين، ما أثار موجة غضب في المملكة التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء وأدى إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مساء السبت إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء (حيث يقع مستشفى السلط) عن العمل، مشيرا إلى أن "الحكومة تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما حدث".

ووصف رئيس الوزراء ما حدث بأنه "خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول"، معتذرا عن هذا "التقصير".

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السبت أن "الإرادة الملكية صدرت" بتكليف وزير الداخلية مازن الفراية بإدارة وزارة الصحة اعتبارا من السبت.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد السبت 61 وفاة و4144 إصابات جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 469 ألف إصابة و5285 وفاة.