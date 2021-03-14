شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تُعزي الأردن بوفاة مرضى بمستشفى السلط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت مصر اليوم الأحد عن خالص تعازيها للأردن في وفاة مرضي بمستشفى السلط بالمملكة.



وقال بيان أصدره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية "تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وعميق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حكومة وشعباً ولذوي المتوفيين، إثر الحادث الذي وقع في مستشفى السلط بمحافظة البلقاء، وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين".

وكشف وزير الصحة الأردني المكلف مازن الفراية عن أن عدد وفيات الأمس بكورونا في مستشفى السلط 9 بينهم 6 أثناء انقطاع الأكسجين.