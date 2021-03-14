شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الهولندية تستخدم خراطيم المياه ونشرت عناصر أمن لتفريق محتجين مناهضين للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استخدمت الشرطة الهولندية خراطيم المياه ونشرت عناصر أمن لتفريق محتجين مناهضين للحكومة خرجوا في لاهاي الأحد، عشية انطلاق عملية تصويت تستمر لثلاثة أيام في الانتخابات التشريعية.



وشاهد مراسلو فرانس برس مئات المتظاهرين الذين تجمّعوا في حديقة ضد رئيس الوزراء مارك روتي وسياساته الهادفة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتدخلت الشرطة بعدما رفض بعض المحتجين مغادرة المكان لدى انتهاء التظاهرة.