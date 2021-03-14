«الأقوال لا تكفي».. أول تعليق رسمي من مصر على التصريحات التركية

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت وزارة الخارجية على التصريحات الصادرة من تركيا بشأن فتح قنوات اتصال وحوار مع مصر.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن الوزارة رصدت تصريحات تركية تتحدث عن هذا الأمر، مؤكداً أن مصر دائمًا تحرص على استمرار العلاقات بين الشعبَين المصري والتركي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الوضع السياسي ارتبط دائمًا بمواقف الساسة في تركيا، خاصة بعد المواقف السلبية التي اتخذوها تجاه مصر.

وقال شكري، بشأن التواصل بين مصر وتركيا: "لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالًا حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا.

وأكد وزير الخارجية أن "الأقوال لا تكفي" وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أية علاقات إلى وضعها الطبيعي.