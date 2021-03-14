شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة النواب تناقش طلب إحاطة من نائبة تنسيقية شباب الأحزاب عن فندق شبرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فى اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائبة نورا على، بموافاتها بكافة الإجراءات التى قامت بها الشركة القابضة (إيجوث) بشأن طرح فندق شبرد للتطوير مشفوعا ببيان تفصيلى عن اللجان التى تم تشكيلها وأسماء أعضائها ووظائفهم، وذلك فيما يخص إجراءات الطرح والبت فى العروض، وكذلك الشركات التى تقدمت للطرح، والدراسة الاقتصادية التى تم إعدادها لهذا الغرض، وصورة من العقد المبرم بين الشركة القابضة (إيجوث) والشركة السعودية المنفذة لأعمال التطوير، والمعايير التى وضعتها الشركة القابضة لاختيار شركة الإدارة .

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير فندق شبرد التاريخي، وبحضور مرفت حطبة رئيس الشركة القابضة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق .

وأشارت النائبة نورا على رئيس اللجنة، إلي أن فندق شبرد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها الفندق 3198 م2، واستضاف الفندق العديد من المشاهير والملوك ورؤساء الدول وتمتلكه الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، التابعة لقطاع الأعمال العام، وقد أغلقت أبواب الفندق منذ عام 2013 وحتى الآن، تحت مسمى تطويره ورفع كفاءته لـتتناسب مع متطلبات ومعايير الفنادق الدولية، وأكدت الحكومة حينئذ ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، والشركة المالكة أن قرار إغلاق الفندق الذى مر على إنشائه نحو 60 عاماً يعود إلى أسباب فنية، تتمثل فى حدوث تصدعات وشروخ فى جدرانه، مما قد يشكل خطرًا على حياة النزلاء.

وقالت النائبة مرثا محروس، مقدمة طلب الإحاطة، إن الشركة السعودية حصلت على حق تطوير وتشغيل فندق تاريخى بالقاهرة وبالبحث عن هذه الشركة المنفذة تبين أنها شركة مقاولات وكهرباء، متساءلة: كيف تم إسناد هذا الفندق لهذه الشركة؟.