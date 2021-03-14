شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف معايير تحديد القرى الأكثر احتياجا لتحسين جودة حياة أهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة تقوم بدور اجتماعى واقتصادى وعمرانى بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى، لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج، ويتم تحديد القرى وفقًا لعدد من المعايير، من ضمنها:

1- انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي)

2- انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب … إلخ)

3- ارتفاع نسبة البطالة

4- ارتفاع نسبة الأمية

5- انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية

6- انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة

7- توفر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.