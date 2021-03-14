"الدين والرسم والكمبيوتر".. التعليم تعلن مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 7 بتاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، بشأن مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2021.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات مواد "التربية الفنية _الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات" لطلاب شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مستوى الإدارة التعليمية بالمدارس الرسمية لغات والرسمية الخاصة لغات والمدارس الدولية.

كما تعقد الامتحانات بالمدرسة ويتولى معلمي المدرسة تقدير أوراق الإجابة وتكون مواعيد الامتحانات طبقًا للتالي:

- الثلاثاء 18 مايو امتحان التربية الدينية.

- الأربعاء 19 مايو التربية الفنية.

- الخميس 20 مايو الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وتتولي المديرية التعليمية إعداد الجدول الخاص بالمواد التي تضاف للمجموع مع مراعاة أن يكون مادة واحدة فقط يوميًا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.

- تعقد امتحانات المجالات والمستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي وصفوف النقل على مستوى المدرسة.

- تعقد امتحانات مواد الهوية القومية لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الدولية "اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية" في آخر كل شهر مارس أبريل مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى المدرسة وتحت إشراف المدير بورقة مجمعه تكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد 10 أسئلة للغة العربية، و6 أسئلة للدراسات الاجتماعية في زمن مدته 60 دقيقة.

