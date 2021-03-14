شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يشدد على محاربة الفاسدين و«أسراب الجراد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”:

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، خلال كلمة ألقاها بمقر ولاية قابس، اتهامه لأطراف لم يسمها، تعمل على عرقلة جهوده من أجل حل مشاكل البلاد. ووجه سعيّد خلال معاينة الحريق الذي نشب السبت، في المنطقة الصناعية بالجهة وخلف 6 وفيات، انتقادات مبطنة شديدة اللهجة للطبقة السياسية والحاكمة، رداً على كارثة مصنع الإسفلت.

وتضمنت تصريحات سعيّد في قابس، انتقادات للفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتلميحات إلى خلافاته العميقة مع رئيسي الحكومة والبرلمان بشأن إدارة مؤسسات الدولة، في ظل الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها تونس. وقال سعيد في كلمة له: «سأتصدى بكل الوسائل القانونية للفاسدين والمفسدين. فإن كان المفسد سبباً في أزمة سياسية فمن يتصدى له ليس هو المسؤول، علينا جميعاً أن نتصدى لأسراب الجراد التي لم تبق ولم تذر».

وتابع سعيد: «أحمل همومكم أحاول بكل جهد أن أتجاوز الأزمات، ولكن هذه المحاولات يجب ألا تقابل بالجحود والنكران، ومن عاهد عليه أن يفي بعهده».

والخلاف مستحكم بين سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة «الإخوانية» وحلفائه الداعمين للحكومة الحالية. ويرفض سعيد تزكية تعديل حكومي واسع منذ عدة أسابيع، بدعوى مخالفته للدستور وتضمنه وزراء تلاحقهم شبهات فساد. وتسبب هذا الوضع في أزمة دستورية، بينما تعاني تونس وضعاً اقتصادياً متأزماً تحت وطأة وباء كورونا. وقال سعيّد: «إن استعمال عبارة «الأزمة» على جميع الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية متعمد، كما اعتبر خطاب الأزمة هو «عندهم» وسيلة من وسائل الحكم».

وأضاف في كلمته: «نسمع كل يوم من يغادر عبر البحر، وعن أموال طائلة سرقت وعن ثروات نهبت. نسمع الأرقام في نشرات الأخبار والتونسيون يزدادون فقراً كل يوم، فمن هو المتسبب في الأزمة».

وتابع: «لوكان نظام الحكم في تونس رئاسياً، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار». كما انتقد سعيّد «خطاب البعض وحديثهم عن الفقر وتبرير ما لا يبرر، والذين يدفعون أموالاً للأبواق المسعورة والخونة والعملاء، ولكنهم لا يجدون أموالاً للضعفاء والمستضعفين».