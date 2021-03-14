شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن هوية أول زعيم سيلتقي بايدن في البيت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية الأحد أن من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بالرئيس الأمريكي جو بايدن في التاسع من إبريل/نيسان، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي ببايدن في البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة، من دون أن تذكر مصادرها، إن من المتوقع أن يتفق الزعيمان على تعزيز التحالف الثنائي والتزامهما بحرية المرور في المحيطين الهندي والهادي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة إن زيارة سوجا ستكون في النصف الأول من إبريل/نيسان.

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أول زعيم أجنبي يجتمع بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيساً للولايات المتحدة عام 2016.

وقالت الصحيفة: إن الاجتماع المقرر بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين مع نظيريهما اليابانيين يوم الثلاثاء في طوكيو، سينتقد الصين بشكل مباشر لما تسميه واشنطن وطوكيو محاولات بكين لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي، وبحر الصين الجنوبي.