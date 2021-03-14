شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركز لياقة ومغسلة لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

أغلقت بلدية دبي، اليوم الأحد، مركز لياقة بدنية واحد فقط في النهدة الثانية، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي بسبب الاكتظاظ، كما أغلقت مغسلة واحدة فقط في منطقة الراس لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، كما أصدرت 19 تنبيهاً، ومخالفة واحدة.

وبلغت الزيارات التفتيشية على المؤسسات حتى اليوم 2190 زيارة، فيما بلغ العدد الملتزم للمؤسسات 2168، بنسبة التزام وصلت إلى 99%. وشددت البلدية على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، وأنها تنفذ يومياً زيارات تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية. وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.