شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة يطلق برنامجين مهنيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة، برنامجي «الدبلوم المهني في التصميم الجرافيك والوسائط المتعددة»، والدبلوم المهني في الديكور الداخلي. وأكد الدكتور راضي الزبيدي، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، أن المركز يعمل على إعداد وتنفيذ البرامج عن بعد خلال الفترة الحالية، ويطرح المركز الدبلوم المهني في تصميم الديكور الداخلي بواقع 100 ساعة تدريبية أيام السبت فقط، ويهدف إلى فهم ماهية عناصر ومبادئ تصميم الديكور، من خلال عدة محاور منها: مدخل إلى التصميم والديكور، وأساسيات الرسم الهندسي، وأساسيات الرسم بالحاسب الآلي، والألوان الإنارة وخامات الديكور، وطرز الديكور والتصميم، ومشروع في التصميم السكني ومشروع في التصميم التجاري.

أما برنامج الدبلوم المهني في تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة، فيطرحه المركز بواقع 100 ساعة تدريبية أيام السبت أيضاً، ويهدف إلى تقديم المعرفة والمهارات ذات الصلة والمبادئ الأساسية المتعلقة بالتصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، وتمكين المتدربين من ممارسة ومناقشة مهارات التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، ودمج المهارات المتنوعة لإنتاج مشروعات فنية متكاملة، ويتضمن البرنامج المحاور التالية: مبادئ التصميم الجرافيكي، ومبادئ وممارسات التصميم الطباعي، ومبادئ وممارسات تصميم الوسائط المتعددة، والمشروع الفني المتكامل.