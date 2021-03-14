شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تجري دراسة لرغبات الطلبة في الابتعاث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- محمد إبراهيم

تعكف وزارة التربية والتعليم، على إجراء دراسة لقياس رغبات الطلبة في الابتعاث، وجاهزيتهم للدراسة بالخارج، فضلاً عن قياس جودة خدمة الإرشاد الأكاديمي والمهني، التي وضعتها تحت مجهر المتعلمين من «المواطنين فقط» في المرحلة الثانوية التي تضم الصفوف 9- 12، من خلال استطلاع للرأي حول جودة تلك الخدمات، ودوره في تأهيلهم للابتعاث، إذ اشتمل الاستطلاع على 13 سؤالاً، واستهدف مدارس التعليم الثانوي بمختلف إمارات الدولة.

وتركز الوزارة على دعم وبناء مهارات الطلبة ورفع جاهزيتهم لاختيار المسارات الأكاديمية التي تناسبهم، وتقودهم لتحديد مسارهم المهني المستقبلي، موضحة في تعميم لها، أنها بصدد إجراء دراسة حول رغبة الطلبة في الابتعاث ومعرفة مدى جاهزيتهم حول الدراسة خارج الدولة، حيث يستهدف الاستطلاع الطلبة في المرحلة الثانوية من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة فقط، بهدف رصد مختلف التخصصات وإعداد الخطط اللازمة لرفع جاهزية الطلبة للالتحاق بأفضل الجامعات.

وشددت على أهمية تخصيص كوادر، لمتابعة الطلبة لتعبئة الاستبانة في أسرع وقت ممكن من خلال الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2PuZbTp، على أن تتم تعبئته مرة واحدة فقط من قبل كل طالب، حيث أن آخر موعد لتعبئة الاستبانة مطلع إبريل المقبل.

وركزت أسئلة الاستطلاع على نوع التعليم للطالب «حكومي أو خاص أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية»، ورغبة الطالب في استكمال دراسته في المدارس الحكومية في دولة الإمارات، مع ضرورة تحديد نوع المسار الذي تدرسه، وبيان نوع نظام التعليم الثانوي الذي تقوم بإكماله في الوقت الراهن.

وسأل الاستطلاع عن قيام الطالب بإتمام أي اختبارات تساعده على تحديد الميول المهنية لديه، فضلاً عن تحديد نوعية الاختبار الخاص بتحديد الميول المهنية الذي قام بإتمامه، وهل كان مقياس الإمارات للميول المهنية، واحداً للاختبارات التي استعان بها؟.

طلب الاستطلاع من الطلبة والطالبات تحديد المجال الذي يرغبون التخصص فيه؟ ووضع خمسة اختيارات تضمنت «الهندسة التكنولوجية - الطب وعلوم الحياة - العلوم الإدارية - الفنون والعلوم الإنسانية - العلوم الطبيعية»، مع توضيح الجامعة التي تم اختيارها، وهل هي داخل أو خارج الدولة أو لم يتم الاختيار بعد؟.