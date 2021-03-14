شكرا لقرائتكم خبر عن «أمان يا بلادي» يستعرض دور لجنة التفتيش العمالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استعرض الرائد عبدالرحمن بوغانم، مدير فرع الخدمات المساندة بإدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، الحملات المتواصلة التي يقوم بها فريق لجنة التفتيش العمالي، لتعزيز التوعية بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لرفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «أمان يا بلادي»، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، ويبث على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشارقة. وتناول ضيف البرنامج مهام فريق لجنة التفتيش العمالي، وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالدولة، ومدى التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الرئيسية في اللجنة والجهود المتبادلة التي تُبذل، لتعزيز الإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس «كوفيد-19» حفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع.