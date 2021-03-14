شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفوز بجائزة عالمية في السلامة المرورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت «طرق دبي» بجائزة الأمير مايكل العالمية للسلامة المرورية عام 2020، للمرة الثالثة على التوالي، في فئة «إدارة السلامة على الطرق»، لالتزام الهيئة باستراتيجية سلامة مرورية ناجحة ومبتكرة، وأن الإجراءات التي تتبعها تتطابق مع الركائز الأساسية لأجندة الأمم المتحدة، وتلبي المعايير السبعة الرئيسة في الجائزة، حيث تُمنح الجائزة لأفضل المشاريع والأفكار المرورية المرتبطة بتحسين مستويات السلامة المرورية على الطرق على مستوى العالم.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إن «طرق دبي» أول جهة حكومية في العالم خارج المملكة المتحدة تحصل على الجائزة للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزها بها في العامين 2013 و2016.

وأكدت ميثاء بن عدي، أن الهيئة استحقت الجائزة عن جدارة لكونها من أفضل الجهات الحكومية على مستوى العالم في تخطيط وإنشاء مشاريع الطرق وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية في مجالي الجودة والسلامة المرورية، وأن الهيئة حرصت منذ إنشائها على تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت بشكل رئيسي في تطوير مستوى السلامة المرورية ليصل إلى نسبة 2.3 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وتم الوصول لهذا المستوى من خلال تطوير وزيادة أطوال الطرق في إمارة دبي بنسبة 107%؛ من 8715 مسرب- كم في عام 2006 إلى 18000 مسرب- كم في عام 2019، كما زادت أطوال مسارات الدرّاجات الهوائية من 10 كم فقط في عام 2006 إلى 425 كم في عام 2019، كما يتم التدقيق على شبكة الطرق بشكل منهجي ومنتظم ما وضع إمارة دبي في المركز الأول عالمياً، في جودة الطرق خلال الأعوام الماضية طبقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأضافت: إن الهيئة حققت تقدماً كبيراً وملموساً في توفير البنية التحتية ووسائل السلامة لمستخدمي الطريق، خاصة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، حيث ارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة والدراجات الهوائية من 13 جسراً في عام 2006 إلى 119 جسراً ونفقاً في عام 2019، كما وضعت خطة شاملة للسلامة المرورية في مناطق المدارس شملت تركيب 849 لوحة إرشادية، و160 وسيلة تهدئة مرورية، و36 معبراً للمشاة.