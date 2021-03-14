شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستأنف المعارض والمهرجانات والعروض المسرحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وافق د. مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، على طلب د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالسماح باستئناف إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة، بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا»، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

ويأتي هذا القرار الجديد، بعد فترة توقف لهذه الأنشطة، استمرت 3 أشهر. وقالت وزارة الثقافة المصرية، في بيان، إن ايناس عبد الدايم، وجهت الشكر إلى رئيس الوزراء، وقالت إن إقامة هذه الفعاليات في الأماكن المفتوحة، يسهم بشكل كبير في صناعة الثقافة والفنون، ويدعم الكتاب والنشر، كما يخلق فرصاً جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني، والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن، تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية.

وأشارت الوزيرة إلى أن عودة المهرجانات يساعد على التواصل مع العالم بالقوة الناعمة، وخاصة مع الأشقاء من القارة الإفريقية، موجهة جميع قطاعات الوزارة واللجنة العليا للمهرجانات، بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وأكدت أن إرادة الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها، يبرز قيمة القوة الناعمة لمصر، كأحد المحاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة.