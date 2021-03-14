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تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضائها لاختيارهم بالجمعيات العمومية للصحف القومية

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القاهرة - سامية سيد -  

وفي مؤسسة الأهرام اختيرت الزميلة حنان وجدى عبد المنعم خالد.

 

وفي مؤسسة أخبار اليوم، جرى اختيار مصطفى محمد محمود مسلم.

 

وفي مؤسسة دار التحرير اختير محمد عبد الراضي لبيب على السيد.

 

وفي مؤسسة روز اليوسف، اختير أحمد صفوت على مبارك.

 

وفي مؤسسة دار الهلال اختير محمد السيد محمد محمد سالم.

 

وفي وكالة أنباء الشرق الأوسط، اختيرت هدى عبد الرؤوف عبد الرحمن على.

 

وفي مؤسسة دار المعارف، اختير أحمد فتحي أحمد محمد.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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