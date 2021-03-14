نواب تنسيقية شباب الأحزاب يصطحبون الدارسين المصريين بالخارج فى جولة بالبرلمان

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القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من شباب تنسيقية شباب الأحزاب، على اصطحاب مجموعة الدارسين المصريين بالخارج، الذين حضروا اليوم للبرلمان المصرى، في جولة تفقدية داخل البرلمان المصرى، وذلك لتعريفهم بتاريخ المجلس النيابى ومكوناته.

وتأتى الزيارة فى إطار التعاون بين التنسيقية شباب مع وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب المصريين وكونهم سفراء الدولة المصرية فى مختلف دول العالم.

واستهل الشباب زيارتهم بعقد لقاء داخل بهو مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والذي تعرض تفصيلا لتاريخ الغرفه النيابية الثانية، اعقب ذلك جوله تفقدية في متحف مجلس النواب المصري ومكتبة المجلس والبهو الفرعوني والتقاط الصور التذكارية " بحضور السفيرة نبيله مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وتأتى جولة الدارسين المصريين بالخارج اليوم بالمجالس النيابية المصرية ضمن برنامج متكامل لتعظيم زيارة وزيرة الهجرة اليوم مع وفد من الدارسين بالخارج للمجالس النيابية النواب والشيوخ لعرض تجربة الدولة المصرية في التمكين السياسي للشباب ليروا بأنفسهم كيف انتقل تمكين الشباب من الأقوال إلى الافعال وأصبحوا صوت شاب حر داخل البرلمان

وأكد شباب التنسيقية أن جولة الدارسين المصريين بالخارج داخل مجلسي النواب والشيوخ تأتي ايمانا منهم بأهمية أدوات القوى الناعمة في الدفاع عن آمننا القومي من خلال تعميق الهوية الوطنية وتعريفهم بان البرلمان المصري عمره 150 عاما وهو من أقدم البرلمانات بالعالم.