مجلس النواب الأردني يشكل لجنة للتحقيق بحادثة مستشفى السلط

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

أعلن مجلس النواب الأردني، اليوم الاحد، تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة وفاة 7 مرضى بكورونا نتيجة نقص الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي.



وعقد مجلس النواب الأردني، اليوم، جلسة طارئة، للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي التي راح ضحيتها 7 مرضى.

وفي سياق الأزمة، أعلن النائب الأردني أندريه العزوني، أن كتلة المستقبل المكونة من 31 عضوا قررت حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وأعلن الخصاونة، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بالأردن، للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حرصا على صحة المواطنين في بلاده.

وزار الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، مستشفى السلط الحكومي على إثر حادثة نقص الأكسجين التي وقعت فيه، وأسفرت عن وفاة عدد من المرضى، وأمر العاهل الأردني بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد المسؤولين.

كما أصدر العاهل الأردني، قرارا، مساء أمس السبت، بإقالة وزير الصحة، نذير عبيدات، على خلفية حالة الغضب العام جراء وفاة 7 من مرضى فيروس كورونا بمستشفى السلط، غربي البلاد، نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، لاحقا، عن عبيدات قوله "قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى في مستشفى السلط"، مضيفا "كل مقصر سوف يحاسب".

وبعد تضارب الأنباء حول عدد الوفيات جراء الحادث، أوضح وزير الصحة الأردني أن "عدد المتوفين جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط هو 6 أشخاص".

وأكد أن "الأكسجين متوفر الآن ويزود بشكل طبيعي للمرضى في المستشفى".

بدوره وجه الادعاء العام الأردني، تهمة التسبب في وفاة 7 أشخاص لمدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى.

وكان قد تم إيقاف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه، في وقت سابق اليوم، على ذمة التحقيق بشأن حادثة نقص الأكسجين بالمستشفى.