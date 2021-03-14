نهيان بن مبارك: الطفل الإماراتي يبقى دائما على رأس أولويات قيادتنا

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

أكد وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن "احتفال دولة الإمارات بـ "يوم الطفل الإماراتي"، هو تجسيد حي لما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ورعاية ودعم للطفل الإماراتي في كافة المجالات، وهو اهتمام لا ينفصل على الإطلاق عن اهتمامها بكافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأسرة والشباب والمرأة، مضيفاً أن ذلك يدل على إدراكها لأهمية الطفولة فمنها ينطلق الجيل الذي يتحمل مستقبل الوطن ، كما أنه تأكيد على التزامها بتنشئة هذا الجيل وإعداده لمتابعة مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة في كافة مجالات الحياة.



وأشاد نهيان بن مبارك بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، لرعاية ودعم وتنشيئة وحماية أبناء وبنات الإمارات، من خلال جهودها المقدرة على مدى عقود من الزمان، دون كلل، والتي أسفرت عن تمتع الطفولة في الإمارات بحقوق وإمكانات تعد نموذجا لكافة بلدان العالم.

جاء ذلك بمناسبة احتفال الدولة بيوم الطفل الإماراتي، والتي تعمل كافة المؤسسات المعنية بالطفل على تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال في جميع المجالات، لإكسابهم الخبرات، ومنحهم أدواراً في دعم مجتمعاتهم، وثمن معاليه الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بحق الأطفال في المشاركة، معبرا عن فخره بما أنجزه المجلس لصالح الأطفال وما يتمتعون به من وعي وانتماء واعتزاز بهويتهم الوطنية ومعرفة جيدة بقضايا وطنهم، وهو ما يطمئننا على مستقبل هذا الوطن الغالي.

وأكد وزير التسامح أن "الأطفال يحظون برعاية واهتمام قيادتنا الرشيدة في كافة المجالات الصحية والمجتمعية والتعليمية، ممثلة في رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين قاموا بجهود مقدرة لدعم قضايا الطفولة وتوفير كافة الإمكانات لتنشئيتهم تنشئة تجعل منهم أبطالا وعلماء وجنود الوطن في مستقبله الزاهر".

وأوضح نهيان بن مبارك أن "كافة مؤسسات الدولة تولي حماية الطفل أولوية قصوى، ولا أدل على ذلك من النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل، و تنفيذ مئات البرامج، والمبادرات والخطط الرامية لرعاية للأسرة والطفل".