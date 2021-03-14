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شرطي فرنسي يطلق النار على شخص حاول الاعتداء عليه بسكين وسط باريس

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محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

أطلق شرطي فرنسي، الأحد، النار على شخص حاول الاعتداء عليه بسكين وسط باريس.

 

ولم تتضح بعد الدوافع التي تقف خلف الهجوم لكنه يمثل حلقة جديدة ضمن مسلسل الهجمات بالأسلحة البيضاء.

 

كانت فرنسا، أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي أنها أحطبت "هجومين إرهابيين" عام 2020 وما مجموعه 33 منذ 2017.

 

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل ثلاثة شرطيين فرنسيين وأصيب رابع، برصاص مختل عقليا وسط البلاد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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