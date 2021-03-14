روسيا.. 395 وفاة و10083 اصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

اعلنت السلطات الروسیة الیوم، تسجیل 395 حالة وفاة بالاضافة الى 10083 اصابة مؤكدة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد)، خلال ال24 ساعة الماضیة.



وقال مركز العملیات الخاص بمكافحة الفیروس في بیان ان الحصیلة الاجمالیة للوباء ارتفعت وفقا لھذه المعطیات الى 92090 وفاة و4390608 اصابة بالفیروس التاجي.

وذكر البیان ان عدد المصابین الذین تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 9232 لیرتفع اجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي الى 3995309 حالات.