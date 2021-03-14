شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتوجه إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة متوجها الى أوروبا في زيارة خاصة بعد ان أجرى سموه بعض الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك والتي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على ارض المطار سعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وسعادة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي وقنصل عام دولة الكويت لدى مدينة نيويورك حمد علي الهزيم وأعضاء السفارة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية) ط أ ب