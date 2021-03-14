شكرا لقرائتكم خبر عن 10200 جولة رقابية في الشرقية خلال الاسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10200 جولة رقابية، و 160 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأسفرت الجولات عن إغلاق 93 مُنشأة تجارية مخالفة، وتحرير 482 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، إضافة إلى عدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا "؛ للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الأمانة أن مركز البلاغات استقبل خلال الفترة من 7 إلى 13 مارس الجاري، (2262) بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940).