تفاصيل اجتماع الكاظمي ونواب ذي قار

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "اجتماع نواب محافظة ذي قار مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انتهى باتفاق على تعيين محافظ لذي قار خلال 48 ساعة المقبلة".

ووصل نواب محافظة ذي قار، اليوم الاحد، قصر الحكومة للاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحسم منصب المحافظ.

