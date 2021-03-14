انت الان تتابع خبر تفاصيل اجتماع الكاظمي ونواب ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر برلماني، اليوم الأحد، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نواب محافظة ذي قار.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "اجتماع نواب محافظة ذي قار مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انتهى باتفاق على تعيين محافظ لذي قار خلال 48 ساعة المقبلة".
ووصل نواب محافظة ذي قار، اليوم الاحد، قصر الحكومة للاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحسم منصب المحافظ.
ووصل نواب محافظة ذي قار، اليوم الاحد، قصر الحكومة للاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحسم منصب المحافظ.