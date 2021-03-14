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توجيه جديد من التربية بشأن الاستعداد للامتحانات

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بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الأحد، الملاكات التعليمية والتدريسية بإيقاف بث دروس "الكورس الثاني".
وقالت الوكالة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الدليمي وجه المديريات العامة للتربية و الاشراف التربوي بالايعاز الى الملاكات التعليمية والتدريسية لايقاف بث دروس الكورس الثاني والتركيز على مراجعة المواد التي تم دراستها اثناء الكورس الاول من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021".

وأضاف البيان، ان "هذه الخطوة تأتي حرصاً من الوزارة على مساعدة الطلبة من اجل التحضير للامتحانات القادمة ( نصف السنة ونهاية الكورس الاول) والتي سيتم تحديدها قريبا جدا".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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